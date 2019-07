Grande soddisfazione per il tecnico degli algerini Belmadi dopo la vittoria in Coppa d’Africa contro il Senegal

C’è grande soddisfazione nelle parole del ct algerino Djamel Belmadi nel raccontare la storica vittoria della sua Nazionale in Coppa D’Africa. L’Algeria non aveva mai vinto il trofeo continentale al di fuori dei confini nazionali.

Il ct spiega, in conferenza stampa, le difficoltà avute in questi 10 mesi di cammino che è culminato con la vittoria in finale contro il Senegal.