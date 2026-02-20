Calciomercato Roma: decisione presa per il rinnovo di Mancini. Cosa sta succedendo davvero nell’operazione con il difensore

Calciomercato Roma: i giallorossi hanno preso questa decisione per il rinnovo di Mancini. Cosa sta succedendo nell’affare

Mentre la Roma continua la sua serrata rincorsa verso un piazzamento utile per la prossima Champions League, le scrivanie di Trigoria sono caldissime sul fronte contratti. La società giallorossa, infatti, non guarda esclusivamente alle opportunità del mercato in entrata, ma sta portando avanti una chiara strategia volta a blindare i pilastri fondamentali della propria rosa. Il primo nome in cima alla lista dei rinnovi è quello di Gianluca Mancini.

Le fondamenta del progetto di Gasperini

Il difensore centrale classe ’96 è una pedina irrinunciabile nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini. Proprio per consolidare la solidità del reparto arretrato, la dirigenza ha deciso di accelerare i tempi per blindare il suo vice-capitano, allontanando così qualsiasi potenziale sirena di mercato.

I dettagli del rinnovo: fumata bianca in arrivo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, tra il club e l’entourage del giocatore c’è già un’intesa totale. Il contratto attualmente in essere di Mancini, la cui scadenza naturale era fissata per giugno 2027, verrà prolungato per altre due stagioni, arrivando fino al 2029. Ma non è tutto: nell’accordo, che si preannuncia molto articolato, è stata inserita un’ulteriore opzione per il 2030 a favore del club giallorosso. La trattativa è considerata di fatto chiusa; all’appello mancano ormai soltanto i consueti passaggi burocratici e l’apposizione delle firme sui contratti.

Una bandiera moderna per la Capitale

Il rinnovo dell’ex difensore dell’Atalanta ha un forte sapore simbolico. Legandosi alla Roma potenzialmente fino alla soglia dei 34 anni, Gianluca Mancini ha preso una decisione di vita prima ancora che professionale. Salvo clamorosi colpi di scena, il centrale chiuderà la sua carriera agonistica all’ombra del Colosseo, consacrandosi definitivamente come una delle bandiere moderne del club capitolino.