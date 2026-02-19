Calcio Estero
Benfica presentato un reclamo formale alla UEFA! L’accusa è molto pesante: c’entra il Real Madrid… Cosa sta succedendo
Benfica, presentato un reclamo formale alla UEFA: accuse pesanti e il Real Madrid al centro del caso. Le ultimissime
La tensione tra Benfica e Real Madrid continua a crescere alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League del 25 febbraio. Dopo il caso Vinicius‑Prestianni, il club portoghese ha infatti aperto un nuovo fronte polemico, portando all’attenzione della UEFA un episodio avvenuto nella gara d’andata.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Come riportato da AS.com, il Benfica ha presentato un reclamo ufficiale per il pugno sferrato da Federico Valverde a Samuel Dahl, ex Roma. L’episodio si è verificato al 38’ della ripresa, quando il centrocampista del Real Madrid, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura, ha colpito l’avversario al volto.
Il club lusitano contesta la mancata sanzione disciplinare, definendo “incomprensibile come questa condotta aggressiva non sia stata punita neanche con un’ammonizione”. Una presa di posizione che aggiunge ulteriore tensione a una sfida già carica di polemiche e attesa per il verdetto europeo.
Ultimissime
video
Accomando: «Bastoni ha sbagliato ma il vero problema è il protocollo. Basta ipocrisie. Scudetto? Tutto ancora aperto » – ESCLUSIVA e VIDEO
Accomando, noto giornalista, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni analizzando l’episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juve e non solo Orazio Accomando,...