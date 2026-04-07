Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato gli agenti che…

Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato l’entourage del calciatore. La cifra per l’acquisto dallo Sporting

Il Napoli ha preso la sua decisione e ora è pronto a renderla concreta: Alisson Santos sarà riscattato. Il club azzurro, soddisfatto del rendimento dell’esterno brasiliano arrivato durante l’ultima sessione invernale di calciomercato, vuole confermare in rosa un profilo che ha saputo conquistare spazio e fiducia in poco tempo. La società partenopea, infatti, è orientata a esercitare il diritto di riscatto versando circa 15 milioni di euro allo Sporting Lisbona, cifra che permetterà al classe 2002 di restare stabilmente in Serie A anche nella prossima stagione.

L’investimento rappresenta una scelta precisa del Napoli, che ha individuato in Alisson Santos un giocatore capace di offrire qualità, accelerazione e imprevedibilità nell’uno contro uno. Fin dal suo arrivo in Italia, il brasiliano ha mostrato caratteristiche importanti, riuscendo a ritagliarsi un ruolo significativo all’interno del progetto tecnico guidato da Antonio Conte. Le sue prestazioni hanno convinto sia l’allenatore sia la dirigenza, che ora vogliono blindare definitivamente il suo futuro in maglia azzurra.

L’impatto dell’esterno offensivo è stato immediato anche dal punto di vista realizzativo. Nei suoi primi mesi nel campionato italiano, Alisson Santos ha messo a segno 2 gol in 7 partite, lasciando il segno in due gare delicate contro Roma e Torino. Reti pesanti, entrambe decisive per il risultato finale: nel 2-2 contro i giallorossi e nel 2-1 contro i granata. Numeri che certificano un inserimento rapido e una capacità concreta di incidere nei momenti chiave.

🚨🔵 Napoli plan since March has not changed: the intention is to trigger €15.5m buy option clause to sign Alisson Santos.



Permanent deal seen as guarantee with player’s camp informed, Alisson very happy and Sporting CP to get the money in June.



🎥🇮🇹 https://t.co/pUxFqWTVCH pic.twitter.com/XXlxWCpBLa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2026

A confermare la direzione ormai tracciata è Fabrizio Romano su X: «🚨🔵 Il piano del Napoli da marzo non è cambiato: l’intenzione è di attivare € la clausola di opzione di acquisto da 15,5 milioni per ingaggiare Alisson Santos. L’accordo definitivo è visto come una garanzia, con l’entourage del giocatore informato, Alisson molto contento e lo Sporting CP che riceverà il denaro a giugno».

Il messaggio è chiaro: il Napoli punta su Alisson Santos e lo considera già una risorsa importante per il presente e per il futuro.