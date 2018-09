Allarme Roma: Dzeko e Schick non possono convivere in campo

Terza giornata di Serie A e già la prima coppia d’attacco scoppia

Eusebio Di Francesco vede fallire il suo tentativo di schierare uno affianco all’altro Dzeko e Schick, che dopo il 2-1 patito in casa del Milan, manifestano a chiare lettere la loro incompatibilità in campo.

«Sono troppo uguali», «Si pestano i piedi a vicenda», «Sono uno la fotocopia dell’altro» e via discorrendo. I pensieri e le valutazioni stavolta sembrano mettere davvero d’accordo tutti, con la coppia offensiva giallorossa tutt’altro che prolifica, anzi…

I cambi di modulo da parte di Di Francesco non agevolano la coppia offensiva

I continui cambi di modulo non hanno di certo aiutato gli attaccanti in questione, che evidenziano in maniera esponenziale una scarsa intesa (forse innata) e tante, troppe palesi difficoltà. Lo stesso mister Di Francesco, alla luce dei risultati, ha fatto intendere di dividere questa coppia già dalla conferenza stampa post Milan-Roma, il tecnico ha infatti dichiarato: «Dzeko-Schick? Meglio quando giocano a tre ma non dipende solo da loro due, anche se devono essere più bravi a sfruttare l’ampiezza». Sfumano così le grandissime aspettative estive che a questo connubio attribuivano grandi traguardi.

Finora solo 4 punti per la Roma ed un misero settimo posto

Il ruolino di marcia dei giallorossi capitolini ne risente pesantemente in quest’avvio di stagione, dove sono arrivati tre punti a Torino contro il Toro solo nelle battute finali, un punticino risicato e tanto sudato contro l’Atalanta ed infine la sconfitta meneghina. Questo quindi porta ad un modestissimo settimo posto, qualcosa di troppo esiguo per quanto poteziale c’è in rosa e per gli obiettivi stagionali.

Chi finirà in panchina tra Dzeko e Schick?

Risulati e vicissitudini palesano che bisognerà fare a meno di uno dei due. Probabilmente potrebbe essere Schick a rimetterci il posto da titolare, ma iniziano dei fastidiosi malumori là davanti, con Dzeko che sbuffa e porta mister Di Francesco a dire: «Dzeko sbuffa? Non è positivo, meglio che provi ad aiutare e mettersi a disposizione della squadra in difficoltà».