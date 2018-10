Allegri batte… Allegri: se arrivasse a 11 successi consecutivi centrerebbe il record europeo

Avviso super per la Juventus di Massimiliano Allegri: se vincesse altre quattro partite centrerebbe il record europeo di vittorie iniziali

Alzare l’asticella, questo vuole Allegri. Ma come si può ulteriormente alzare l’asticella in una squadra che ha vinto sette scudetti di fila, 4 coppe Italia e 3 Supercoppe italiane più le due finali perse contro Real e Barcellona? Semplice, provare a fare quello che non si è ancora fatto e, in termini ancora più semplificati, battere sé stessi. Con il successo conquistato sabato allo Stadium contro il Napoli, Allegri ha superato se stesso. Nel 2013/2014, il tecnico che nel giorno del suo arrivo a Vinovo era stato contestato, debuttò con 6 successi consecutivi (Udinese, Cesena e Roma allo Stadium, Chievo, Milan e Sassuolo in trasferta). Poi arrivo l’1-1 sul campo del Sassuolo, con Paul Pogba a rispondere al gol di Simone Zaza. Stesso risultato l’anno scorso: 6 vittorie e poi il 2-2 di Bergamo con l’Atalanta. La sequenza bianconera di quest’anno pareggia quella di Giovanni Trapattoni nel 1976- 1977 e resta dietro alle 8 vittorie iniziali conquistate sempre dal Trap nel 1985-86 e da Carlo Carcano nel 1930-31.

Il primato assoluto di vittorie iniziali in casa Juventus risale al 2005/06, quando la corazzata di Fabio Capello si fermò dopo 9 vitto- rie a San Siro, battuta 3-1 dal Milan a San Siro. A onor di cronaca c’è da dire che il calendario ha dato una mano per la conquista dei 21 punti. Le uniche due partite che nascondevano difficoltà, Lazio e soprattutto Napoli, so- no state affrontate allo Stadium, dove la capolista continua ad avere numeri impressionanti. Le trasferte di Verona col Chievo, Parma e Frosinone sono state gestite da grande squadra: nessuna delle tre partite è stata memorabile sul piano della qualità del gioco. Ma tornando al discorso delle asticelle che si alzano, Allegri ha già fissato un altro obiettivo: quello di conquistare la striscia iniziale di partite vincenti migliore di sempre. Obiettivo più che mai alla portata della Juventus: visto che dovrà affrontare in trasferta l’ Udinese, il Genoa allo Stadium dopo la sosta per le nazionali, l’Empoli in trasferta e il Ca-gliari a Torino. E se dovesse fare 4 su 4, l’ulteriore record di 11 successi iniziale sarebbe cosa fatta. L’attuale primato appartiene al Bayern di Pep Guardiola (stagione 2015/16), e alla Roma di Rudi Garcia nel 2013/14, che si fermarono appena raggiunta la doppia cifra.