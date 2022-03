Allegri: «Per raggiungere gli obiettivi serve la sofferenza». Le parole del tecnico della Juventus dopo il Milan

Ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato dopo Juve Spezia. Le sue dichiarazioni.

CORTO MUSO – «Oggi abbiamo fatto una partita buona nel primo tempo ma dovevamo fare un altro gol. Nella ripresa eravamo più stanchi, ho potuto fare pochi cambi e venivamo da tante partite. Per raggiungere gli obiettivi la squadra ha bisogno di fare queste vittorie con sofferenza. Così si capisce che quando capitano le palle per chiuderla bisogna chiuderla. L’importante erano i 53 punti per prepararci alle prossime partite per chiudere questo ciclo nel migliore dei modi. Siamo gli stessi con Bernardeschi in meno».

CAMBIO DI MENTALITA’ – «Non ho mai visto una squadra vincere tutte le partite facili. I campionati si vincono così, ma forse l’ambiente si era disabituato a vincerle così ma anche nei miei 5 anni ne avevamo passate…Nel calcio si dimentica in fretta, ma ne abbiamo vinte di gare così. L’importante è non mollare un centimetro».

POCO CORAGGIO – «Rugani rientrava ma giocando a sinistra faceva fatica. Loro nella ripresa si erano alzati e noi eravamo stanchi, ma direi che abbiamo tenuto bene il campo. Ha fatto una buona parata Szczesny, poi anche noi abbiamo avuto situazioni favorevoli. Ma è normale, eravamo stanchi».

CONTINUA A LEGGERE QUI