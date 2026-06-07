Brahim Diaz si complica? La Juve torna a pensare a Gudmundsson. Qual è la situazione per il fantasista della Fiorentina

Gudmundsson nei radar della Juventus nel caso in cui dovesse saltare Brahim Diaz. Ecco qual è la situazione

Le dinamiche del calciomercato della Juventus entrano nel vivo, con una strategia societaria ben definita per rinforzare qualitativamente il reparto offensivo. L’obiettivo primario per la trequarti rimane invariato, ma nelle ultime ore si è registrata una fisiologica frenata nei dialoghi per arrivare a Brahim Diaz. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, i vertici della dirigenza bianconera hanno recentemente avuto un nuovo contatto esplorativo con il padre-agente del fantasista marocchino per fare il punto della situazione.

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Le garanzie di Spalletti e il muro del Real Madrid

Il nuovo progetto tecnico della Juventus, saldamente guidato da Luciano Spalletti, attrae non poco il giocatore. L’allenatore toscano si è esposto in prima persona nella trattativa, garantendogli una titolarità indiscussa nel ruolo di trequartista e la promessa di un ruolo centrale in una squadra costruita per competere ai massimi livelli in ogni manifestazione della prossima annata. Nonostante queste forti lusinghe bianconere, Brahim Diaz sembra attualmente orientato a dare priorità assoluta al Real Madrid, convinto di potersi ritagliare uno spazio vitale e giocarsi le proprie carte sotto la nuova guida tecnica di José Mourinho.

Le variabili di mercato e le elezioni a Madrid

Il futuro dell’ex trequartista rossonero è inevitabilmente legato alle prossime mosse di mercato in entrata dei Blancos. Il rientro in pianta stabile del giovane talento Nico Paz o un eventuale affondo degli spagnoli per garantirsi le prestazioni di Olise andrebbero a intasare pesantemente l’ultimo terzo di campo. Di fronte a un simile sovraffollamento e a una concorrenza smisurata, potrebbe essere lo stesso Brahim Diaz a sollecitare la dirigenza per ottenere un trasferimento in prestito a Torino. Al momento, però, domina la cautela: le parti preferiscono non avere fretta, attendendo anche l’esito della delicata tornata elettorale a Madrid per la presidenza del club, che vede opposti Florentino Perez e Riquelme.

Il piano B in Serie A: Gudmundsson in uscita dalla Fiorentina

Mentre mantiene viva la speranza per il marocchino, la Juventus valuta attentamente percorsi alternativi. Nelle ultime ore, l’entourage del calciatore ha proposto ai bianconeri il profilo di Albert Gudmundsson, attualmente in uscita dalla Fiorentina. Questo piano B, tuttavia, non entusiasma pienamente Luciano Spalletti. I dubbi del mister non sono legati al vivace diverbio andato in scena all’Allianz Stadium a causa di alcuni atteggiamenti antisportivi dell’islandese, ma riguardano lo status internazionale. Per quella zolla di campo, l’allenatore desidera un elemento con maggiore esperienza europea.

Qualora la pista principale dovesse definitivamente sfumare, la Juventus dovrà comunque scendere a compromessi. L’operazione Gudmundsson sarebbe finanziariamente molto vantaggiosa: la Fiorentina è infatti disposta ad accettare un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per una cifra complessiva molto abbordabile compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro.