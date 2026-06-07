Calciomercato Atalanta, centrocampisti cercasi: Da Cunha sogno (quasi) irrealizzabile, Giuntoli ha già pronta l’alternativa

Calciomercato Atalanta, SOS centrocampo: Da Cunha sogno proibito, Giuntoli prepara l’alternativa

Il calciomercato dell’Atalanta si prepara a vivere una fase di profonda metamorfosi, specialmente per quanto riguarda la linea mediana. Con l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri, la società orobica è pronta a modificare radicalmente la propria identità tattica. Secondo le indiscrezioni svelate dal Corriere di Bergamo, il nuovo corso tecnico prevede il passaggio definitivo al classico modulo 4-3-3, un sistema di gioco che richiede interpreti dalle caratteristiche calcistiche molto specifiche. Per completare questa transizione, il nuovo allenatore ha espresso la necessità di ricevere tre precisi tasselli: un regista classico in grado di dettare i tempi di gioco, una mezzala tecnica di qualità per la manovra e una mezzala fisica per garantire sostanza e dinamismo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La ricca cessione di Ederson al Manchester United

Le grandi manovre in entrata saranno finanziate da un’operazione in uscita di altissimo profilo economico. La compagine bergamasca ha infatti formalizzato l’addio di Ederson, ceduto a titolo definitivo al Manchester United a fronte di una cifra monstre di ben 45 milioni di euro. Una partenza dolorosa sotto il profilo tecnico, ma essenziale per dare liquidità alle casse del club. Con questo importante tesoretto a disposizione, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è immediatamente messo al lavoro per setacciare il mercato e individuare i profili idonei a rinforzare lo scacchiere tattico richiesto.

Il sogno Da Cunha e l’ostacolo Coppe Europee

Il primo grande nome sul taccuino della dirigenza è una suggestione affascinante che porta dritta a Lucas Da Cunha, fantasista di proprietà del Como. Il giocatore è molto stimato per le sue doti tecniche e la sua duttilità, elementi che si sposerebbero alla perfezione con il calcio propositivo di stampo sarriano.

Tuttavia, la trattativa presenta un ostacolo non indifferente legato alle ambizioni personali del calciatore e al piazzamento europeo dei due club. Se da una parte l’Atalanta disputerà la prossima Conference League, dall’altra il Como ha conquistato uno storico pass per la Champions League. Un dettaglio cruciale, poiché l’intenzione primaria di Da Cunha è proprio quella di misurarsi sul palcoscenico della massima competizione continentale con indosso la maglia del club lariano.

L’alternativa di lusso: Arthur Atta dell’Udinese

Davanti alle difficoltà riscontrate per il gioiello del Como, Giuntoli ha tempestivamente attivato una pista alternativa nel campionato italiano. I fari sono puntati con insistenza su Arthur Atta, talentuoso centrocampista attualmente in forza all’Udinese. Il mediano è reduce da un’annata molto positiva in Friuli, impreziosita da un bottino personale di 6 gol stagionali che ne hanno evidenziato le ottime doti di inserimento. L’ostacolo principale in questo caso è rappresentato dalla bottega carissima dei bianconeri: la valutazione del cartellino fissata dall’Udinese è infatti di 40 milioni di euro. I contatti tra le parti proseguono per cercare di limare le richieste e regalare al più presto la nuova pedina a Maurizio Sarri.