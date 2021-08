Juventus, Allegri: «Dispiace per il risultato. Pjanic? Non lo aspetto»

Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a margine del Trofeo Gamper contro il Barcellona: le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky a margine del Trofeo Gamper contro il Barcellona.

ANALISI – «Dispiace per il risultato ma la squadra ha fatto una buona partita, soprattuttto nel primo tempo. Sono solo sei giorni che lavoriamo insieme, abbiamo bisogno di lavorare. Abbiamo trovato un Barcellona più avanti di condizione: abbiamo avuto tante occasioni, sbagliando tecnicamente e subendo due gol evitabili. L’importante è essere pronti per il 22 a Udinese».

PJANIC – «Non è che sto aspettando un centrocampista. La società fa il mercato, insieme stiamo valutando e vediamo cosa succede. L’importante è che la squadra stia lavorando, poi se arrivano due centrocampisti, tre difensori non lo so. Ramsey ha fatto una buona partita davanti alla difesa, per la prima volta che l’ho messo. È stato bravo nell’interdizione, deve migliorare nella gestione della palla. Bernardeschi è entrato con il piglio giusto, ci sono tutti i presupposti per fare una buona annata».