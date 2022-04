Allegri Juve, che succede? Società delusa e futuro da conquistare

Allegri Juve, che succede? La società è rimasta delusa dalla stagione: il futuro del tecnico dipende solo da questo

Una stagione non esaltante quella della Juve e del ritorno di Max Allegri in panchina. Il suo arrivo a Torino aveva lasciato ben sperare tifosi e società, ma ora si vive nella delusione per una stagione al di sotto delle proprie possibilità.

Il contratto di quattro anni a 7 milioni pesa come un macigno e anche per questo che il futuro di Allegri non è lontano dalla Juve o almeno non per ora. Il futuro passa anche da quello che accadrà da qui in avanti e da come evolverà il progetto anche nella prossima stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.