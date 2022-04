Juve Bologna, tifosi furiosi: sui social impazza l’hashtag #AllegriOut

Juve Bologna, tifosi furiosi per quanto successo ieri sera all’Allianz Stadium. Il pareggio non ha soddisfatto il popolo bianconero

La prova di ieri sera contro il Bologna non è andata giù a tanti tifosi della Juve. Sui social sta impazzando di nuovo l’hashtag #AllegriOut.

Il cammino della Juve in questa stagione è simile a quella di Pirlo, anzi per eguagliare i punti fatti lo scorso anno Allegri dovrebbe vincerle tutti da qui alla fine. Situazione difficile e il pari interno contro il Bologna non ha aiutato.