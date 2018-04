Allegri e il futuro alla Juventus, una bella incognita. Mentre Inzaghi si fa avanti per la Juve, Chelsea e Arsenal puntano il bianconero

Come se non bastasse la corsa Scudetto, ecco un’altra fonte di dubbi per la Juventus: il futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero piace al di fuori della Serie A, in particolar modo in quel di Londra. La Juve pensa a tenerselo stretto, ma intanto valuta tutte le alternative, a partire da quel Simone Inzaghi che con la Lazio sta facendo molto bene e che piace assai in corso Galileo Ferraris. Non c’è solamente Inzaghi nel mirino dei bianconeri, ma il mister laziale potrebbe essere il sostituto numero uno di Allegri: coi biancocelesti si è affermato come uno degli allenatori più moderni e, in più, ha le caratteristiche che farebbero comodo alla Juve. Il problema riguarda Claudio Lotito e Igli Tare, poco propensi a lasciar andare Inzaghi se non a fronte di un bel pagamento. Rimangono Roberto Mancini, vicino all’addio allo Zenit, e Didier Deschamps, ct della Francia, come possibili soluzioni. Non va scartato neppure il sogno Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid.

Per Allegri Juventus in bilico: Chelsea o Arsenal?

La situazione di Allegri, comunque, tiene banco in casa Juventus. Il Chelsea probabilmente saluterà Antonio Conte e si getterà a capofitto su un altro tecnico; l‘Arsenal ha già deciso di dire addio a Arsene Wenger dopo un regno di ventidue anni e la caccia al sostituto dell’alsaziano è apertissima. Le due società di Premier League convergono sul nome di Massimiliano Allegri, che ha un contratto con la Juventus fino al giugno del 2020. Non sarà semplice strapparlo ai bianconeri, ma sia il Chelsea sia l’Arsenal hanno armi economiche piuttosto convincenti per provare a portare Allegri in Inghilterra. Fino a poco tempo fa c’era pure il Paris Saint Germain, ma i parigini paiono ormai aver deciso di prendere Thomas Tuchel dalla prossima stagione.