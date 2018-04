Inter-Juventus, Spalletti tra Allegri e Sarri: «Magari li invito a cena»

Per lo Scudetto Inter-Juventus interessa soprattutto al Napoli: Luciano Spalletti si trova in mezzo a due fuochi, i due conterranei Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri

Sulla via tra Figline Valdarno e Livorno si trova Empoli, quasi esattamente a metà strada. In questa parte di Toscana si gioca lo Scudetto: il figlinese Maurizio Sarri aspetta con ansia il risultato del confronto tra il livornese Massimiliano Allegri e l’empolese (o meglio, certaldese) Luciano Spalletti. Inter-Juventus si gioca sabato, il Napoli invece domenica sarà a Firenze contro la Fiorentina, proprio per chiudere questo quadro idilliaco sulla Toscana. «Io ci sto solo di casa tra Sarri e Allegri, se volete li invito una sera a cena così imparo anche delle cose. Sono due che sanno benissimo il fatto loro e di conseguenza sapranno gestire bene questo finale di campionato» è quanto ha detto, tra il serio e il faceto, il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti nelle ultime ore.

Spalletti, Allegri, Sarri e la Toscana dello Scudetto

L’Inter sarà arbitro della lotta Scudetto. Sabato sera affronterà la Juventus e cercherà una vittoria importantissima per l’accesso in Champions League ma anche per frenare la corsa dei rivali di sempre della Juventus. Spalletti rimane sereno e pensa al faccia a faccia a distanza sia con Allegri sia con Sarri: «A questo punto del campionato non conta niente il calendario, sono tutte facili o difficili. Noi dobbiamo avere la personalità di godere di questa incertezza perché quelli che hanno veramente carattere l’aspettano godendo questa partita». L’Inter è carica come una molla e il suo allenatore, se possibile, lo è ancor di più. La prossima giornata di Serie A passa dal Granducato e non promette sconti a nessuno, solamente forti scintille. Riuscirà Spalletti a fare un favore a Sarri – con cui ha dimostrato di andare molto d’accordo – o indirettamente lo farà a Allegri? Sarà il campo a parlare, per fortuna.