Arsene Wenger, dalla prossima stagione, non sarà più il manager dell’Arsenal: ecco il comunicato ufficiale

In principio fu la Premier dei tecnici longevi, Sir Alex Ferguson sulla panchina del Manchester United ed Arsene Wenger su quella dell’Arsenal, adesso la storia è cambiata. Perchè anche il manager francese ha deciso di lasciare la panchina, proprio come fece il collega qualche stagione fa. D’altronde il rapporto tra Wenger e la piazza si era deteriorato da tempo, basti pensare a tutti gli striscioni con la scritta “Wenger Out” che popolavano l’Emirates Stadium ultimamente.

Il tecnico ha affidato al sito ufficiale dei Gunners le sue parole di addio: «Dopo un’attenta considerazione e dopo le susseguenti discussioni con il club, sento che sia il momento giusto per me per dimettermi alla fine della stagione. Sono grato per aver avuto il privilegio di servire il club per tanti memorabili anni. Ho gestito il club con il massimo impegno e con integrità. Voglio ringraziare lo staff, i calciatori, i dirigenti e i fan che rendono questo club così speciale. Esorto i nostri fan a stare dietro al team per finire in alto. A tutti gli amanti dell’Arsenal che si prendono cura dei valori del club. Amore e sostegno per sempre».