«Non sei alla Fiorentina». Rabbia viola contro Allegri che spiega: «Ecco cosa volevo dire»

Firenze non ha gradito le parole di Max Allegri a Bernardeschi. Anche il sindaco Nardella lo ha attaccato ma Max si è difeso

Firenze non ha gradito il messaggio di Max Allegri. Il tecnico della Juventus ha rimproverato Federico Bernardeschi nel corso della sfida contro lo Young Boys, dopo un mancato passaggio in area di rigore. Berna ha sprecato una buona azione e Max non ha gradito: «E’ un passaggio, bisogna andare a fare gol. Ora esce. Non siamo alla Fiorentina». A Firenze, come detto, non l’hanno presa benissimo e sono tante le critiche piovute addosso all’allenatore. Persino il sindaco Nardella ha mandato un messaggio al tecnico: «Allegri è un insensibile, per fare una battuta in gergo juventino – riporta Il Corriere dello Sport – La sua è stata una battuta di pessimo gusto Dispiace che a dirla sia stato un toscano e soprattutto un uomo di sport. Da un allenatore di Serie A si attendono messaggi di spessore diverso».

L’allenatore ieri in conferenza stampa, ha motivato così la sua sfuriata: «Qualcuno della Fiorentina se l’è presa, ma io non volevo assolutamente, lungi da me, offendere o sminuire la Fiorentina. Anzi, la Fiorentina quest’anno è una bella squadra che gioca bene e con giocatori tecnici, ma ho solo detto un dato di fatto. Quando sei alla Juventus il peso specifico di ogni pallone che giochi è differente da quello di quasi tutte le altre squadre, e in mezzo c’è anche la Fiorentina, da cui viene Bernardeschi. Un pallone nella Juventus, dal vincere a perdere un contrasto, o da dare una palla o gol o fare una giocata per essere egoisti, cambia. Cambia perché ti può far vincere o perdere una partita, ti può far vincere o perdere il campionato, ti può far vincere o perdere la Champions, perdere o vincere la Coppa Italia, perdere o vincere la Supercoppa. È molto semplice, non è che ho offeso nessuno. Lungi da me offendere qualcuno, anche perché sono toscano, Firenze è una bellissima città e i fiorentini mi stanno simpatici e ho tanti amici».