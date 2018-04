Allegri dopo Juve-Sampdoria: «Obiettivo Scudetto, ora testa al Crotone»

Massimiliano Allegri tiene alta l’attenzione dei suoi ragazzi dopo il +6 sul Napoli: prima di pensare allo scontro diretto c’è l’infrasettimanale con il Crotone

Max Allegri ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 di Juventus-Sampdoria: «Il cambio di Douglas Costa? Rigrazio Pjanic che è uscito per una contrattura. Avevo deciso di iniziare la partita così perché sia Douglas che Higuain potevano essere cambi determinanti e anche perché la Sampdoria poteva calare nel secondo tempo. Allungo sul Napoli a sei punti? Bisogna vincere mercoledì a Crotone, poi c’è lo scontro diretto. L’obiettivo unico è il settimo Scudetto, qualcosa di irripetibile».

Prosegue il tecnico: «Futuro? Voglio allenare questi ragazzi ancora per tanto. Hanno travisato le mie parole di ieri in conferenza, ogni anno si parla con la società. L’allenatore viene valutato per i risultati. Sono in piena sintonia con la società, c’è un grandissimo rapporto professionale e umano. Magari le strade si divideranno, ma a livello umano no. Da quando sono alla Juve poi posso fare vacanza, perché durante i mesi di mercato mi portano sempre ottimi elementi. La mia reazione dopo Madrid? E’ stato un momento delicato per i ragazzi. Per due giorni ci siamo sfogati a Vinovo, parlando di quella situazione. Da ieri ci siamo rimessi sul campo».