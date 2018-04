Classifica Serie A, la Juventus batte la Sampdoria e vola a +6 sul Napoli

Classifica Serie A: dopo Juventus-Sampdoria sono 6 i punti di distacco per il Napoli. Campionato finito?

Subisce uno scossone importante, forse decisivo la classifica di Serie A in questa 32esima giornata. Dopo lo 0-0 tra Milan e Napoli ne approfitta la Juventus che batte 3-0 la Sampdoria e sale a quota 84 punti. Sono 6 adesso le lunghezze di vantaggio rispetto al Napoli, secondo a quota 78 ma adesso con sempre meno margine, pure pensando di vincere lo scontro diretto a Torino, per pensare di recuperare.

Per quanto riguarda la zona Champions molto importante sarà il derby di stasera tra Lazio e Roma, entrambe a quota 60 punti così come l’Inter. Si allontana il sogno rimonta per il Milan di Gattuso, attualmente sesto a 53 punti. Per quanto riguarda la corsa salvezza pare ormai condannato il Benevento a 14 punti, ancora in gioco Verona (25) e Crotone (27), ma la Spal (28) e il Chievo (30) faranno di tutto per preservare il lieve vantaggio fino alla fine.