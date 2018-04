Juventus, infortunio De Sciglio: emersa lesione dopo la gara col Real Madrid

Brutte notizie per la Juventus: lesione per Mattia De Sciglio

Arrivano degli aggiornamenti importanti ma negativi per la Juventus sul fronte Mattia De Sciglio, reduce dall’infortunio che l’ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel primo tempo della sfortunata sfida al Bernabeu contro il Real Madrid. Come si legge sul sito ufficiale bianconero, «il giocatore ha infatti riportato una sospetta lesione della fascia plantare del piede sinistro per la quale verranno effettuati ulteriori controlli nei prossimi giorni».

Diverso il discorso per gli altri infortunati Barzagli e Bernardeschi, ben avviati sulla strada del recupero come si evince dal comunicato della Juventus, che informa come il difensore e il centrocampista bianconero «hanno invece svolto parte dell’allenamento con la squadra».