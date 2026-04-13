Allegri Milan, spunta una clamorosa indiscrezione per la panchina della Nazionale! E Malagò non ha più dubbi

Allegri Milan, Malagò punta forte su di lui per l’italia: la pista si scalda e sui rossoneri cala un’ombra sempre più pesante

Il futuro di Massimiliano Allegri si colora improvvisamente d’azzurro. Nonostante la conferma arrivata dal Milan, una nuova suggestione sta agitando l’ambiente rossonero: secondo quanto riportato da Daniele Longo, il presidente del CONI Giovanni Malagò starebbe spingendo con decisione per vedere Allegri sulla panchina della Nazionale dopo il Mondiale 2026. Il tecnico livornese viene considerato il profilo ideale per esperienza, carisma e capacità di dare solidità a un nuovo ciclo azzurro.

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Questa pressione istituzionale arriva in un momento delicato del rapporto tra Allegri e il Milan. Pur avendo ribadito la volontà di proseguire il progetto rossonero, il fascino di guidare l’Italia potrebbe rappresentare una tentazione difficile da ignorare. La situazione resta fluida, con il tecnico che si trova di fatto tra due strade: continuità a Milanello o una nuova avventura alla guida della Nazionale.

Per il Milan, un eventuale addio di Allegri aprirebbe scenari profondi in vista della rivoluzione programmata per l’estate 2026. Le scelte sui giocatori in uscita e sui sei rinforzi previsti dipenderebbero inevitabilmente dal nuovo allenatore. Intanto Malagò osserva e attende, convinto che il pragmatismo di Allegri possa rappresentare la chiave per rilanciare la Federazione dopo il Mondiale.