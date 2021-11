Allegri: «Non possiamo pensare a fare il passo lungo perché dobbiamo crescere»

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Juventus Tv dopo la vittoria contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Juventus TV, Massimiliano Allegri ha parlato dopo Lazio Juve.

ANALISI – «Stasera è stata una bella partita contro una bella Lazio. Le squadre di Sarri sono sempre difficili da affrontare perché ti palleggiano. Noi siamo stati bravi a non scatenare la loro velocità, solo in qualche momento in cui abbiamo perso palla nella loro area. Per la prima volta abbiamo vinto con due gol di scarto e abbiamo fatto un altro passettino. Noi dobbiamo viaggiare un passettino alla volta, non possiamo pensare a fare il passo lungo perché dobbiamo crescere».