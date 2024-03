Allegri-Teotino, ecco perché è successo

La ricostruzione di quanto accaduto tra Massimiliano Allegri e Teotino nel post partita di Juve-Genoa. I dettagli

Sul Corriere della Sera, l’editorialista Daniele Dallera spiega i motivi che hanno portato ieri all’imbarazzante duello in tv di Massimiliano Allegri con Gianfranco Teotino, presente negli studi di Sky:

«Per forza Max Allegri è nervoso e poi in tv non si contiene invadendo terreni non suoi. É sufficiente che pensi a come gioca la Juve, alla prestazione di Locatelli, un nome a caso, ma se ne possono fare altri, come Chiesa e Vlahovic, e la sua vita si intossica. Se l’analisi del tecnico della Juve si fa più profonda e si allunga fino alla società che lo tiene sulla corda di un futuro ancora incerto, il tono dell’umore non solo si deprime ancora di più, ma può sfociare addirittura in moti di rabbia».

