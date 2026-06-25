Allegri via dal Milan, risoluzione sempre più vicina: svolta attesa per il futuro al Napoli del tecnico toscano. Le prossime tappe

Novità importanti sul fronte Massimiliano Allegri e Milan. Le parti sarebbero sempre più vicine a definire la risoluzione contrattuale, un passaggio che potrebbe rappresentare uno snodo rilevante sia per il futuro dell’allenatore livornese sia per la nuova fase del club rossonero.

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Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i contatti tra Allegri e il Milan stanno proseguendo in modo costante, con la volontà comune di arrivare a una soluzione condivisa nel più breve tempo possibile. Resterebbero ancora da sistemare alcuni aspetti formali, ma la strada sembra ormai tracciata e la fumata bianca appare sempre più vicina.

Allegri Milan, contatti continui per chiudere la risoluzione

Il dossier resta aperto, ma l’intesa sarebbe ormai a un passo. La situazione viene seguita con grande attenzione dagli addetti ai lavori, anche per il peso specifico di Allegri nel panorama calcistico italiano e per il suo storico legame con l’ambiente rossonero.

Il tecnico livornese, già protagonista in passato sulla panchina del Milan, potrebbe così liberarsi definitivamente dal vincolo contrattuale con il club. Una volta completata la risoluzione, il suo futuro diventerebbe un tema ancora più centrale in chiave mercato allenatori, soprattutto in un momento in cui diversi club stanno ridefinendo le proprie strategie tecniche.

Allegri Milan, passaggio chiave per il nuovo corso rossonero

Per il Milan, la chiusura della questione rappresenterebbe anche un ulteriore passaggio di chiarezza all’interno di una fase di profondo cambiamento. La società rossonera sta infatti lavorando alla costruzione del nuovo ciclo e la definizione dei dossier ancora aperti diventa fondamentale per procedere con maggiore linearità.

La sensazione è che le prossime ore possano essere decisive. Allegri e il Milan stanno cercando la formula giusta per arrivare alla separazione definitiva, evitando ulteriori rallentamenti. Il percorso intrapreso porta verso una soluzione consensuale, con l’obiettivo di chiudere una vicenda ormai vicina alla conclusione.