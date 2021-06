Allenamento Italia, differenziato per Verratti: affaticamento per Florenzi

Marco Verratti si allena ancora a parte, alternandosi con sedute in piscina: non si è allenato nemmeno Florenzi, fermo per affaticamento

Mancano quattro giorni al debutto ad Euro2020 per l’Italia di Roberto Mancini: gli azzurri se la vedranno con la Turchia di Demiral e Calhanoglu all’Olimpico con circa 15mila spettatori.

Ancora allenamento differenziato per Marco Verrati che potrebbe saltare la gara inaugurale. Come riporta Rai Sport si ferma anche Florenzi: affaticamento che non desta preoccupazione con il terzino che dovrebbe tornare ad allenarsi domani a Coverciano.