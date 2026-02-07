Allenamento Roma, Gasperini con gli uomini contati: Vaz, Hermoso ed El Shaarawy a parte: le ultime sugli infortunati in casa giallorossa

L’avvicinamento alla ventiquattresima giornata di Serie A si sta trasformando in un vero e proprio percorso a ostacoli per la Roma. Dal centro sportivo di Trigoria arrivano aggiornamenti preoccupanti riportati dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio: Gian Piero Gasperini, tecnico dei Capitolini, si trova a dover gestire una vera e propria emergenza in vista del Monday Night programmato per lunedì 9 febbraio contro il Cagliari, guidato in panchina da Fabio Pisacane. Il momento è particolarmente delicato per i Giallorossi, che non assaporano il gusto dei tre punti dal lontano 18 gennaio (vittoria contro il Torino). Da allora, il ruolino di marcia ha registrato un pareggio contro il Milan e una recente, amara sconfitta contro l’Udinese, risultati che rendono la sfida contro i Sardi un crocevia fondamentale.

Sette big a rischio per il Monday Night

Il report dell’allenamento odierno assomiglia a un bollettino di guerra. Mario Hermoso, esperto difensore spagnolo, e Robinio Vaz hanno svolto lavoro differenziato a causa, rispettivamente, di una contusione al piede e di una lesione al soleo. Ma la lista degli indisponibili o acciaccati non finisce qui: si sono allenati a parte anche pedine cardine dello scacchiere tattico come il bomber ucraino Artem Dovbyk, il fantasista argentino Paulo Dybala, l’attaccante Evan Ferguson, il mediano francese Manu Koné e l’esterno Stephan El Shaarawy. Una situazione critica che costringerà l’allenatore di Grugliasco a scelte quasi obbligate per schierare l’undici titolare.

Il tour de force: Napoli e Juventus all’orizzonte

Il calendario non concede tregua alla Magica. Dopo la sfida casalinga contro i Rossoblù, la squadra è attesa da un vero e proprio spareggio per la zona Champions League: domenica 15 febbraio andrà in scena al “Maradona” il big match contro il Napoli. Fortunatamente, il percorso netto nel girone di Europa League permette a Donyell Malen e compagni di saltare i playoff di febbraio, avendo guadagnato l’accesso diretto agli ottavi di finale. Il rientro all’Olimpico è fissato per il 22 contro la Cremonese, prima di inaugurare marzo con un’altra sfida ad altissima tensione: quella contro la Juventus dell’ex CT Luciano Spalletti.