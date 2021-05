Allenatore Juventus, settimana decisiva: Zidane in pole position

Potrebbe essere la settimana decisiva per il futuro delle panchine di Real Madrid e Juventus. Agnelli prepara l’affondo a Zidane

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per l’effetto domino Allegri-Zidane. Il tecnico toscano è già pronto a prendere il posto del francese sulla panchina del Real Madrid, con il punto interrogativo sul futuro di Zizou.

Andrea Agnelli osserva la situazione con le orecchie ben tese: i suoi contatti con Zidane fino a questo momento hanno avuto esito interlocutorio. In questa fase, qualcuno dà credito a due versioni: aspetta la Francia o reta fermo. Ma non è nulla di certo, visto che le previsioni lo vedono in pole position per allenare la Juve nella prossima stagione.