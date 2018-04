Allucinante Ronaldo: 8 gol su 9 tiri tentati contro Buffon

Statistica paurosa di Cristiano Ronaldo che quando vede Gigi Buffon in porta diventa più letale del solito

Gigi Buffon aveva soprannominato Cristiano Ronaldo “assassino” in un’intervista prima di Real Madrid Juve. Non ci è andato tanto lontano visto che gli sono bastati poco più di 120 secondi prima di bucare per l’ottava volta il portiere juventino. Tranne che in un’occasione, il numero 7 del Real Madrid è andato sempre a segno contro la Juventus. Ma quello che fa strabuzzare gli occhi è che su nove tiri tentati contro Buffon, otto sono finiti alle spalle del numero uno della Juventus. Statistica che dà l’idea di cosa è Cristiano Ronaldo in campo. Il portoghese ha segnato in tutte le gare di Champions League edizione 2017/2018. Famelico.