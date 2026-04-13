Atletico Madrid Barcellona, parla Flick: «Dobbiamo essere coraggiosi. Abbiamo la qualità, e in partite come questa, di solito, giochiamo meglio»

Atletico Madrid Barcellona, il tecnico Flick in conferenza: «Dobbiamo essere coraggiosi. Abbiamo la qualità»

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid, analizzando temi tattici e stato di forma della squadra.

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PAROLE – «Non sono preoccupato. Quello che voglio è giocare un buon calcio. Sappiamo di poter difendere molto meglio, ma è una questione di squadra. Tutti i membri della squadra devono essere uniti; dobbiamo difendere come un blocco unico. Senza palla, è molto importante gestire gli spazi e ridurli. Quando abbiamo la palla, quello è il nostro stile di gioco. Si tratta di migliorare e di essere in grado di segnare gol»

STAGIONE – «Credo che mentalità e atteggiamento siano molto importanti. Quello che vedo è che la mia squadra, come ho detto dopo la partita contro l’Espanyol, ha un legame incredibile con i tifosi. Lo abbiamo visto in questa stagione, e ha un effetto molto positivo sulla squadra perché, guardando a domani, ogni azione sarà importante. Dobbiamo crederci, sapere che possiamo farcela. Sento che la squadra è sulla strada giusta. Dobbiamo essere coraggiosi. Abbiamo la qualità, e in partite come questa, di solito, giochiamo meglio»