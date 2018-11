Altobelli contro la Gazzetta: «Perché la foto con la maglia della Juve?» – FOTO

Polemica tra Spillo Altobelli e la Gazzetta dello Sport per una foto con la maglia della Juventus. Ecco le parole dell’ex attaccante

Fabio Quagliarella ha realizzato 132 gol in Serie A e ha raggiunto Spillo Altobelli nella classifica all time. L’ex attaccante di Inter e Juventus è stato ritratto con una foto in maglia bianconera ma ha sempre ‘rinnegato’ il suo passato juventino, giurando amore eterno per l’Inter. Spillo non ha gradito e ha commentato con ironia la decisione della Gazzetta dello Sport di ritrarlo con la maglia della Juve.

Queste le parole dell’ex attaccante sui social: «Colgo l’occasione per fare i complimenti a Fabio #Quagliarella per i suoi 132 gol in serie A ,alle persone che mi hanno scritto che la gazzetta ha pubblicato una foto del 1988/89 quando giovavo nella Juventus, sinceramente non so cosa rispondere, evidentemente ci sono tutti Giornalisti giovani che non conoscono la mia carriera,o non mi conoscono proprio!!!!haha come ci manca la vecchia GDS!!!AMALA!!!!!».