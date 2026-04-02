Altobelli duro: «Italia? Non abbiamo imparato nulla! Vedrei bene Marotta come presidente federale, vi spiego perché»

L’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, ha commentato così la sconfitta dell’Italia contro la Bosnia in finale playoff

Alessandro Altobelli non ci sta. L’ex attaccante azzurro, commenta con profonda amarezza su Tuttosport la terza clamorosa esclusione consecutiva dell’Italia.

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LA LEZIONE MAI IMPARATA – «Semplice, non abbiamo capito nulla, le due eliminazioni precedenti non sono servite per imparare la lezione. Per questo dico che quella di martedì è l’eliminazione più grave di tutte. Mi sentivo abbastanza tranquillo proprio perché eravamo preparati e sapevamo cosa non ripetere. Invece un altro disastro».

LE SCUSE MANCATE – «Mi ha messo tristezza anche la conferenza stampa di fine partita. Mi sarei aspettato le scuse a tutta la nazione da parte di Gravina, Gattuso e Buffon. Invece ho sentito dire che avevamo giocato bene, che con l’uomo in meno abbiamo retto, che non meritavamo di uscire. No, non ci siamo. In queste partite conta solo il risultato, il resto non ha senso, e il risultato non è arrivato».

LE DIMISSIONI DI GRAVINA, GATTUSO E BUFFON – «Eh beh, sono loro che hanno pianificato questo progetto tecnico e di solito quando ci sono fallimenti così grandi ci si prende le responsabilità. Gravina ha scelto Buffon, Buffon ha scelto Gattuso».

I SOLDI DEGLI ITALIANI – «Non credo che ne facciano un problema economico, non ne hanno bisogno. Anche per quello mi aspettavo le dimissioni. I loro stipendi in fin dei conti sono anche soldi degli italiani».

MAROTTA PRESIDENTE FIGC – «Bisogna prima di tutto riavvicinare la gente alla Nazionale perché si è logicamente allontanata tanto, tantissimo. La delusione è troppo grande. Mi aspetto a breve un nuovo progetto tecnico, che riporti entusiasmo. Vedrei bene Giuseppe Marotta come presidente federale. Non lo dico perché è dell’Inter, la squadra dove ho giocato tanti anni e ho nel cuore. L’avrei detto anche fosse stato ancora alla Juventus. Conosce il calcio come pochi, sa cosa deve fare. È arrivato in alto partendo dalla gavetta: Varese, Monza, Como, Ravenna, Venezia, Sampdoria, Juventus e Inter. La sua è stata una crescita graduale, ne ha viste di tutti i colori e sa cosa fare. Sarebbe il giusto approdo dopo una carriera di massimo rispetto».

I PROBLEMI – «Non mi soffermerei sui singoli. Certo poi è chi va in campo che vince o perde le partite, ma i giocatori si portano anche appresso tutto il resto. Nonostante quanto già accaduto dal 2006 a oggi, il calcio italiano non ha risolto i suoi problemi, che già si palesavano dopo quella vittoria. Anzi più passavano gli anni e più si acuivano. Non è stato messo un freno».

TROPPI STRANIERI – «Il problema non è nemmeno quello. O non solo. Io dico di cominciare a mettere i giocatori italiani, fin da piccoli, nelle migliori condizioni per arrivare pronti in Nazionale e vedrete che la nostra terra tornerà a produrre calciatori forti e completi. Com’è sempre stato».