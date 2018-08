Ultimi test amichevoli per i club di Serie A, oggi in campo Borussia Dortmund-Lazio: biancocelesti ko 1-0, rete decisiva di Marco Reus

E’ tutto pronto per l’inizio della Serie A, appuntamento il prossimo weekend per la prima giornata. I club impegnati negli ultimi test amichevoli, oggi si è giocata a Essen Borussia Dortmund-Lazio e Simone Inzaghi ha avuto modo di trarre gli ultimi spunti in vista del match di esordio contro il Napoli di Carlo Ancelotti. La sfida è terminata 1-0: rete decisiva segnata al 6’ da Marco Reus.

In campo gli ultimi due acquisti di mercato: Badelj ha trovato spazio dal 1’, mentre il Tucu Correa è entrato nel finale. Buoni spunti, dicevamo, per l’allenatore biancoceleste, nonostante il Borussia Dortmund sia indietro dal punto di vista di condizione atletica: la Bundesliga prenderà il via il prossimo 24 agosto 2018. Da migliorare qualcosa dal punto di vista difensivo e sugli assetti di squadra, ma questa Lazio è pronta per i partenopei.