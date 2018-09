Amichevole Genoa, ad Alessandria finisce 4-0 per i rossoblù contro i locali. A segno Lazovic, Medeiros, Mazzitelli e Pereira

Amichevole Genoa ad Alessandria: allo stadio ‘Giuseppe Moccagatta’ finisce 4-0 per i rossoblù di Davide Ballardini. La squadra ligure ha espugnato il campo della squadra militante in Serie C grazie alle reti di Lazovic (3′), Medeiros (23′), Mazzitelli (35′) e Pereira (59′). Da segnalare anche la prova di Gianluca Lapadula, vicino alla segnatura in un paio di occasioni (con una traversa colpita nel secondo tempo). La formazione di Ballardini torna con un buon risultato dal pomeriggio piemontese dopo la recente battuta d’arresto in campionato in casa del Sassuolo; alla ripresa della Serie A, i rossoblù sono attesi dalla partita casalinga contro il Bologna (domenica 16 settembre alle ore 15).