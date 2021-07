Amichevoli Inter: ufficiale un nuovo avversario per i nerazzurri

L’Inter ha annunciato che il prossimo avversario in amichevole sarà il Crotone. Il comunicato ufficiale

Attraverso una nota ufficiale, l’Inter ha comunicato che l’avversario dell’amichevole in programma mercoledì alle 18.00 sarà il Crotone.

«Nuovo appuntamento per l’Inter che, dopo l’allenamento congiunto con la Pergolettese, mercoledì 28 scenderà di nuovo in campo al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il nuovo impegno del pre-stagione in vista del via in Serie A è in programma alle ore 18: la squadra di Simone Inzaghi affronterà in amichevole il Crotone, squadra della Serie B Italiana. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e in differita su Inter TV alle 24.00. Sui canali ufficiali nerazzurri sarà possibile seguire la giornata con aggiornamenti, foto e video».