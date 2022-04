Amrabat: «Il prossimo anno vogliamo giocare in Europa»

Le parole del centrocampista marocchino della Fiorentina sulla stagione in corso e gli obbiettivi futuri della Viola

Amrabat ha parlato ai microfoni del portale TLN della stagione in corso e gli obbiettivi futuri della Viola.

«Quando sono arrivato a Firenze ho parlato con Rocco Commisso. Lui è una persona che ascolta i nostri cuori e ho capito che era la scelta giusta. La Fiorentina è un grande club con bellissimi tifosi. In questa stagione non gioco molto rispetto agli ultimi due anni. Per un giocatore è sempre difficile, ma devo continuare a lavorare duro e lottare per la maglia da titolare. Questo è l’importante».

«Il prossimo match? Dobbiamo rispettare tutte le squadre. Non sarà facile perché ci saranno tanti tifosi della Salernitana all’Arechi, ma noi andremo lì per vincere, come sempre. Vogliamo qualificarci per l’Europa. Vedremo se sarà Conference League, Europa League o Champions League, ma il prossimo anno vogliamo essere in Europa».