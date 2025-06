Ancelotti va al mondiale: il Brasile batte il Paraguay e stacca il ticket per il la Coppa del Mondo 2026

Bastano due partite a Carlo Ancelotti per portare il Brasile al mondiale: vittoria decisiva contro il Paraguay, decide Vinicius

Le prime settimane di Carlo Ancelotti alla guida della Seleção brasiliana sono state un autentico bagno di entusiasmo, perfettamente racchiuso nel motto locale “tudo joia, tudo beleza”. Il tecnico italiano è atterrato a Rio de Janeiro il 25 maggio e ha da subito catalizzato attenzioni e consensi. Presentato con una conferenza stampa molto partecipata, ha mostrato grande serenità e carisma, elementi che hanno subito avuto un impatto positivo su un ambiente reduce da una crisi profonda. Il pesante 4-1 subito dall’Argentina a marzo aveva lasciato scorie pesanti: la squadra appariva fragile, il rapporto con il pubblico si era raffreddato, la fiducia era ai minimi. In poco tempo, Carlo ha ridato ordine e tranquillità, ricucendo lo strappo tra nazionale e popolo.

Dopo le visite alle sedi della federazione e al centro tecnico di Granja Comary, Ancelotti ha diretto i primi allenamenti a San Paolo e preparato l’esordio in casa dell’Ecuador, dove il 5 giugno ha ottenuto uno 0-0 prezioso in un campo storicamente ostico. Il “trivote” formato da Bruno Guimarães, Casemiro e Gerson ha garantito equilibrio, in attesa di tempi migliori. Tornato a San Paolo, ha accolto il figlio Davide nello staff e ha guidato il Brasile nella sfida interna col Paraguay, vinta grazie al gol di Vinicius. La prestazione non è stata scintillante, ma ha coinciso con il 66° compleanno del ct, celebrato da una coreografia affettuosa allo stadio del Corinthians. L’impatto di Ancelotti è stato travolgente: giocatori più sereni, stampa ben disposta, federazione entusiasta. Conosciuto ormai come “Carlinhos Anselocci”, Carlo si gode la stima generale. È tornato a Madrid per organizzare il trasloco, ma ha già tracciato la rotta. Il prossimo impegno sarà il 3 settembre contro il Cile. Il sogno dell’Hexa è appena cominciato, e l’Italia – rimasta orfana di Spalletti – non può che osservare con un misto di orgoglio e rimpianto.