Ancelotti consiglia Zaniolo: «I panni sporchi vanno lavati in casa»

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Radio 1 durante la trasmissione Radio Anch’Io Sport. Queste le sue dichiarazioni su Zaniolo

Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti è intervenuto a Radio anch’io sport facendo il punto sulla Premier League e sulla corsa Scudetto in Serie A. Queste le sue parole.

ZANIOLO – «I vecchi dicevano che i panni sporchi vanno lavati in casa. L’aspetto personale lo deve gestire come meglio crede, la pubblicizzazione di tutto questo rappresenta un danno per tutti».