Ancelotti dopo Wolfsburg-Napoli: «Dobbiamo essere un po’ preoccupati»

Carlo Ancelotti ha parlato dopo Wolfsburg-Napoli: un’altra brutta sconfitta per gli azzurri che crea preoccupazione nel tecnico emiliano

Un’altra brutta sconfitta per il Napoli nell’ultima amichevole pre-campionato in casa del Wolfsburg che alimenta delusione nella squadra azzurra. Alla Volkswagen Arena finisce 3-1 e Carlo Ancelotti esprime la sua preoccupazione a una settimana dall’inizio del campionato: «Credo che un po’ dobbiamo essere preoccupati, lo eravamo dopo la sconfitta con il Liverpool e poi abbiamo fatto una bella gara contro il Borussia Dortmund. Stasera eravamo rilassati ed è uscita una brutta partita. In questo periodo è importante l’aspetto psicologico; dal punto di vista tattico abbiamo fatto meglio rispetto alla gara vinta col Borussia, ma ancora non abbiamo i tempi giusti e facciamo fatica. Adesso credo che convenga abbassare un pò la linea e restare compatti. Un atteggiamento più accorto può darci vantaggi in questo momento» le sue parole a Sky Sport.

Ancelotti ha poi proseguito: «Stasera abbiamo mostrato qualità nel palleggio ma abbiamo sofferto a livello difensivo. Io voglio un Napoli completo: tecnico, propositivo e aggressivo, abbiamo i giocatori per farlo. La squadra ha comunque mostrato un atteggiamento serio negli allenamenti, questo gruppo è molto serio e sano. Però non mi piace perdere queste partite, potevamo fare meglio. Mertens e Milik? Sono due giocatori di qualità che ci daranno una grande mano in fase offensiva. Adesso comincia il campionato: sono contento di iniziare e voglio far esprimere al massimo questi giocatori. Nonostante questi passi falsi saremo pronti».