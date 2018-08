E’ terminata 3-1 la gara amichevole Wolfsburg-Napoli, altra battuta d’arresto per la formazione di Carlo Ancelotti nel pre-campionato

Si è giocata alla Volkswagen Arena l’amichevole Wolfsburg-Napoli, ultimo impegno per la formazione di Carlo Ancelotti prima dell’esordio in Serie A in programma tra sette giorni contro la Lazio. Reduce dal ko pesante con il Liverpool e dalla buona prova col Borussia Dortmund, i partenopei hanno raccolto una brutta sconfitta contro i biancoverdi: è finita 3-1, crollo nel finale per gli azzurri.

Dopo il vantaggio della formazione tedesca al 43’ con il croato Brekalo, il Napoli ha trovato la via del pari al 69’ con il solito Milik, già protagonista contro il BVB. Poi il crollo dell’undici di Carlo Ancelotti: appena 2’ dopo la rete di Mehmedi, che approfitta di un grave errore difensivo campano, con lo svizzero che si ripete al 74’. Gli assalti finali sono vani: altro ko per Mertens e compagni…