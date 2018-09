André Silva rimpianto del Milan? Il giocatore pul portare nelle casse rossonero 30 milioni di euro: le ultimissime

André Silva è un rimpianto o un tesoro? Passare da flop a rimpianto, in pochi mesi, non è da tutti ma la sensazione è che il buon André stia per fare il ‘grande passo’. L’attaccante portoghese classe ’95 era considerato un peso e ha lasciato Milanello nell’indifferenza generale. Il Milan ha deciso di puntare su Higuain e Cutrone e ha ceduto il giovane attaccante al Siviglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’ex Porto si è adattato sin da subito, segnando una tripletta all’esordio.

Ora i gol sono 6, compresi i 2 rifilati al Real Madrid, e André Silva guarda tutti dall’alto verso il basso nella classifica cannonieri. In Italia la sorpresa è un altro ’95, Piatek. In Spagna la grande rivelazione (anche se i due hanno un pedigree diverso) è A. Silva. Ma è Silva o Silvan? L’attaccante è riuscito in una grande magia: farsi rimpiangere dai tifosi milanisti. Il giocatore però potrebbe rivelarsi anche un tesoro: il Siviglia ha versato 5 milioni di euro nelle casse rossonero per il prestito e, in caso di riscatto, ne verserà altri 30. Il Milan un anno fa lo aveva pagato 40.