Aurelio Andreazzoli inizia con una vittoria la sua avventura in Serie A con l’Empoli. Cagliari battuto 2-0 al ‘Castellani’, le parole dell’allenatore dopo la gara

L’Empoli comincia bene e batte 2-0 il Cagliari al ‘Castellani’. L’allenatore azzurro Aurelio Andreazzoli, intervenuto dopo la gara, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato: «Oggi avevamo qualche dubbio perché avevamo sei nuovi acquisti in campo. Controllare la gara contro una squadra di Serie A è una bella soddisfazione, i ragazzi sono stati bravi – le parole a Sky Sport – Io credo che il gioco del calcio sia uno solo, non vedo perché dovremmo cambiare il nostro atteggiamento se adesso siamo in Serie A. Quest’anno non otterremo i risultati della passata stagione, ma ci toglieremo comunque tante soddisfazioni. Rasmussen? Ha tante qualità, ha giocato sia in difesa che in regia, è giovane e deve ancora imparare la lingua».