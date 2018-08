Empoli-Cagliari gol e highlights: la sintesi del match del Castellani. Le azioni salienti della partita della prima giornata di Serie A – VIDEO

Tutto pronto per Empoli-Cagliari, sfida della prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Il match del Castellani darà indicazioni utili sullo stato di salute delle due formazioni: i padroni di casa, che si sono pesantemente rinforzati negli ultimi giorni di mercato, sperando di avere un impatto con la nuova categoria decisamente positivo. Stesso discorso che vale anche per gli isolani, che hanno un nuovo allenatore, l’esperto Rolando Maran, ma anche tante forze fresche come Srna (ancora squalificato, al pari di Joao Pedro), Bradaric e Klavan. Calcio d’inizio alle ore 20.30. Segui gli highlights in diretta.

Al 13′ passa in vantaggio l’Empoli! Grande azione corale degli uomini di Andreazzoli. Zajc scappa sulla destra e mette dentro basso e teso. Tocco di Romagna in anticipo su Caputo, ma sul secondo palo arriva come un treno Krunic che fa 1-0.

Al 7′ st raddoppia l’Empoli con Caputo che fulmina un colpevole Cragno su verticalizzazione di Zajc.