Antognoni ricorda il Mondiale: «Le critiche ci hanno compattato. Ricordo? I sorrisi di Paolo Rossi dopo la vittoria»

Giancarlo Antognoni, ex centrocampista della Fiorentina e dell’Italia Campione del Mondo, ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera

Giancarlo Antognoni, ex centrocampista della Fiorentina e dell’Italia Campione del Mondo, ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni:

MONDIALE – «A novembre mi ero fatto male in uno scontro con Martina, ma Bearzot mi ha sempre fatto sentire la sua fiducia. La finale l’ho vissuta dalla tribuna per un infortunio al collo del piede. Record? Nessuno ha giocato più di me con la 10 sulle spalle in Nazionale. Segreto? Forse non c’è ne è stato soltanto uno. Le varie critiche ci hanno compattato. Ricordi? Soprattutto i sorrisi di Paolo Rossi alla fine, era il simbolo di quella Nazionale».

RIMPIANTI – «Non ho vinto tanto con il club ma l’amore di Firenze per me vale più di cento scudetti».

ITALIA – «Mancini ci ha regalato un Europeo ed è giusto continuare con le sue idee. Ha fiuto anche nel lanciare i giovani come ha fatto con Gnonto».