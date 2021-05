Antognoni: «Omaggeremo Astori con una maglia speciale»

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha partecipato alla presentazione del murale per Davide Astori

«Noi ci ricordiamo sempre Davide quando attraversiamo il Centro Sportivo intitolato a lui. Non posso dimenticare cosa ha fatto per la Fiorentina e anche per noi dirigenti, ci ha aiutato a volte con ottimi consigli. Ringrazio il sindaco, l’artista ed i genitori presenti per questo bellissimo ricordo. Ringrazio anche i tifosi che sono venuti e Stefano Pioli, che so quanto fosse legato a Davide. Volevo chiarire una cosa sul discorso della fascia: sicuramente la Fiorentina, visto che nella prossima stagione non si potrà indossare la fascia a lui dedicata, metterà sulla maglia qualcosa che ricorderà Davide e questo ricordo credo che sarà per sempre sulla maglia viola».