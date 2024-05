Ziliani accusa: «Sassuolo-Inter manifesto del calcio italiano»

Le parole di Paolo Ziliani, giornalista, sulla sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo. Tutti i dettagli in merito

Paolo Ziliani ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo sul proprio profilo Twitter.

PAROLE– «Sassuolo-Inter 1-0 non è un errore e non è un brutto sogno: è solo il Manifesto del calcio italiano che non cambia mai C’erano una volta Marotta e Carnevali che lavoravano assieme a Monza, Como e Ravenna; e che poi si separarono, ma solo all’apparenza. Storia di un rapporto simbiotico che dura da 40 anni, di assunzioni strane e intercettazioni rivelatrici e di dirigenti che sono considerati angeli o diavoli a seconda del club per il quale operano».