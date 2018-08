Milan: Antonelli all’Empoli, accordo raggiunto

Sarebbe ormai ad un passo il trasferimento di Luca Antonelli all’Empoli: la conferma arriva da più fonti, per cui i dubbi in proposito sarebbero ormai praticamente nulla. Il terzino rossonero, messo sul mercato ormai già da un po’ di settimane, dovrebbe firmare a breve un contratto con il club neo-promosso in Serie A. L’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto in nottata: per l’ex Genoa è pronto un contratto triennale con la formazione toscana.