Anversa, Van Bommel: «Nainggolan? Non ho pensato di reinserirlo in gruppo»

Mark Van Bommel, allenatore dell’Anversa, ha a Het Nieuwsblad di un eventuale reinserimento in gruppo di Radja Nainggolan. Ecco le sue dichiarazioni.

NAINGGOLAN – «Non ho pensato di reinserirlo in gruppo, non è questione di settimane, partite o che altro. Abbiamo discusso con Radja, sa cosa ci aspettiamo da lui. La decisione è stata molto difficile, ho giocato e so come si può sentire il giocatore».