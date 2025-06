Arabia Saudita, c’è chi dice no: in tanti in questa sessioni hanno rifiutato i miliardi dei sauditi

Arabia Saudita: nonostante le offerte da capogiro c’è chi dice no: in tanti in questa sessione hanno declinato le sirene della Saudi Pro League

C’è chi dice no: come riportato da la Gazzetta dello Sport, nonostante gli ingaggi astronomici e le offerte miliardarie, diversi campioni del calcio mondiale hanno scelto di rifiutare l’Arabia Saudita per restare nel calcio d’élite. Bruno Fernandes, capitano del Manchester United, ha detto no a un quadriennale da 25 milioni netti l’anno e 80 milioni al club, spiegando: «Voglio rimanere al livello più alto e sono felice». Dopo un confronto con l’allenatore Ruben Amorim, la società e la famiglia, ha deciso di restare, motivato dalla passione e dalla voglia di competere ai massimi livelli. Stessa scelta per Theo Hernandez, che ha preferito continuare in Europa nonostante un’offerta da 18 milioni netti l’anno dell’Al Hilal, e per Mohamed Salah, che ha rifiutato un contratto da quasi mezzo miliardo per restare al Liverpool.

Il no ai petrodollari sauditi arriva anche da Kevin De Bruyne: l’asso belga ha rivelato di aver ricevuto un’offerta che gli avrebbe garantito, in un solo anno, più di quanto guadagnato in tutta la carriera. Eppure ha preferito ai petroldollari arabi il Napoli. Scelte che parlano di ambizione, voglia di competere e desiderio di rimanere nel calcio che conta davvero. La Saudi League, nonostante un portafoglio illimitato e l’arrivo di nomi importanti come Cristiano Ronaldo, non riesce ancora a conquistare tutti. Rimane una destinazione ricca, ma non ancora all’altezza dei massimi livelli sportivi.