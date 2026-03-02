Connect with us
Coppa Italia

Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Como Inter e per Lazio Atalanta: ecco chi dirige le semifinali

Published

39 minuti ago

on

By

moviola

Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Como Inter e per Lazio Atalanta: ecco chi dirige le due semifinali d’andata dei prossimi giorni

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le due semifinali di andata della Coppa Italia. Le sfide si disputeranno tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo.

Nella giornata di domani, alle ore 21, si affronteranno Como e Inter. La direzione del match è stata affidata all’arbitro Di Bello, con Mazzoleni presente in postazione VAR.

Mercoledì 4 marzo, sempre alle ore 21, toccherà invece a Lazio e Atalanta. Per questo incontro l’arbitro designato è Manganiello, mentre il VAR sarà occupato regolarmente da Gariglio.

Di seguito ecco le designazioni complete per le due sfide:

  • COMO-INTER (martedì 3 marzo, ore 21:00)
    ARBITRO: Di Bello
    VAR: Mazzoleni
  • LAZIO-ATALANTA (mercoledì 4 marzo, ore 21:00)
    ARBITRO: Manganiello
    VAR: Gariglio

