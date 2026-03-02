Coppa Italia
Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Como Inter e per Lazio Atalanta: ecco chi dirige le semifinali
Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Como Inter e per Lazio Atalanta: ecco chi dirige le due semifinali d’andata dei prossimi giorni
L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le due semifinali di andata della Coppa Italia. Le sfide si disputeranno tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo.
Nella giornata di domani, alle ore 21, si affronteranno Como e Inter. La direzione del match è stata affidata all’arbitro Di Bello, con Mazzoleni presente in postazione VAR.
Mercoledì 4 marzo, sempre alle ore 21, toccherà invece a Lazio e Atalanta. Per questo incontro l’arbitro designato è Manganiello, mentre il VAR sarà occupato regolarmente da Gariglio.
Di seguito ecco le designazioni complete per le due sfide:
- COMO-INTER (martedì 3 marzo, ore 21:00)
ARBITRO: Di Bello
VAR: Mazzoleni
- LAZIO-ATALANTA (mercoledì 4 marzo, ore 21:00)
ARBITRO: Manganiello
VAR: Gariglio
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultimissime
video
Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...