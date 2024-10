Argentina-Bolivia: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Estadio Monumental l’incontro di qualificazione al Mondiale Argentina-Bolivia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Estadio Monumental di Buenos Aires va in scena la partita di qualificazione al Mondiale tra Argentina-Bolivia. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): Rulli; Molina, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Lo Celso; Almada, Messi, Lautaro Martinez. Ct: Scaloni.

Bolivia (4-3-3): Viscarra; Roman Medina, Haquin, Suarez, Sagredo; Robson Matheus, Vilamil, Vaca; Terceros, Algaranaz, Chura. Ct: Villegas.

Orario e dove vederla in tv

Argentina-Bolivia si gioca alle ore 2 di mercoledì 16 ottobre. Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva in Italia. Sarà invece disponibile in diretta streaming pay per view sulla piattaforma OneFootball.