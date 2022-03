Argentina, ben tredici gli ‘italiani’ chiamati da Scaloni

Il Ct dell’Argentina Scaloni pesca tanto in Italia per le convocazioni della sua Seleccion albiceleste

Il Ct dell’Argentina, Scaloni, guarda in Italia per le convocazioni della sua Nazionale. Una prelista piena di ragazzi della Serie A e di alcune novità come i due fratelli Carboni dell’Inter, Valentin e Franco. Oltre a loro ci sono anche Correa e Lautaro. Dybala e Soulé per la Juventus. Perez, Molina e Pereyra per l’Udinese, Gonzalez e Martinez Quarta per la Fiorentina. Il cholito Simeone per l’Hellas Verona e Lukas Romero della Lazio.

Saranno ben tredici gli ‘italiani’ chiamati dal Ct Scaloni in questa pre lista di convocazioni della Nazionale Argentina.